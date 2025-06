Com'era Nibbiano dai primi del 900 al 2000? La mostra fotografica diffusa in paese.

Scopri il fascino di Nibbiano attraverso lo sguardo dei secoli: dalle prime fotografie del Novecento fino ai anni 2000, questa mostra fotografica diffusa invita cittadini e visitatori a riscoprire le radici e l’evoluzione del paese. Sabato 9 agosto alle 11 presso la scuola dell’Infanzia Anna Maria Canopi, un viaggio nel tempo tra immagini e documentari che uniscono passato e presente, celebrando la storia di Nibbiano in un modo unico e coinvolgente. Non mancate!

