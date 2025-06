Come una piccola lucertola è riuscita a sopravvivere all'asteroide che estinse i dinosauri

Scopri come, contro ogni previsione, una minuscola lucertola è riuscita a sopravvivere all'apocalisse che spazzò via i dinosauri, testimoniando la resilienza della vita stessa. Un racconto affascinante di sopravvivenza e adattamento che ci ricorda quanto sia potente la forza dell'istinto di sopravvivenza. Continua a leggere per immergerti in un viaggio tra antichedinie e sorprendenti storie di resistenza.

Quando l’asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa, cancellando il 75% della vita dalla faccia della Terra, tra tsunami alti come grattacieli e incendi globali, qualcosa di piccolo, silenzioso e apparentemente fragile riuscì a resistere: alcune lucertole notturne che hanno lasciato eredi ancora oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: asteroide - piccola - lucertola - riuscita

Come una piccola lucertola è riuscita a sopravvivere all’asteroide che estinse i dinosauri.

Come una piccola lucertola è riuscita a sopravvivere all’asteroide che estinse i dinosauri - Quando l’asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa, cancellando il 75% della vita dalla faccia della Terra, tra tsunami alti come grattacieli e ... Da fanpage.it

Questa lucertola può restare 16 minuti sott'acqua. Come fa? - Riesce a stare più di un quarto d'ora sott'acqua pur di salvarsi dai predatori, e senza troppe difficoltà. Secondo wired.it