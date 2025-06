Come una bomba in un appartamento a Torino | 5 feriti Dallo stesso palazzo due anni fa è caduta una bambina video

Un’esplosione devastante ha scosso Torino, lasciando cinque persone ferite e un bilancio ancora in fase di valutazione. L’incidente, avvenuto in via Nizza 389, ha coinvolto una famiglia e altri residenti, tra cui un dodicenne gravemente ustionato e una bambina in condizioni stabili. Un episodio che ricorda le tragedie passate in questo stabile, sollevando ancora una volta il dramma e la paura tra i cittadini. Come si può prevenire simili disastri?

Cinque persone, tra cui tre adulti, un dodicenne e una bambina di 6 anni, sono rimaste ferite nello scoppio di un appartamento in via Nizza 389 a Torino. Il ragazzo di 12 anni ha riportato gravi ustioni sul 30% del corpo e per il momento sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Regina Margherita in prognosi riservata e sedato. La bimba, invece, è in buone condizioni di salute. Due uomini sono stati trasferiti al Cto con ferite lievi, mentre una donna sarebbe già stata dimessa. La sesta persona che i soccorritori stavano cercando, a quanto pare, non era presente sul posto durante l’incendio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Come una bomba in un appartamento a Torino: 5 feriti. Dallo stesso palazzo due anni fa è caduta una bambina (video)

