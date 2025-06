Come si fa una perizia psichiatrica? Il caso di Chiara Petrolini

Il caso di Chiara Petrolini ha sconvolto l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sua reale capacità di intendere e volere al momento dei delitti. La perizia psichiatrica rappresenta uno strumento fondamentale per comprendere il suo stato mentale e stabilire eventuali responsabilità penali. Ma come si svolge una perizia di questo tipo? Scopriamolo insieme, per fare luce su uno degli aspetti più delicati di questa dolorosa vicenda.

Ha preso il via il processo per omicidio premeditato e soppressione di cadavere in Corte di assise a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver ucciso due figli neonati, partoriti e sepolti nel giardino della villetta di famiglia nel 2023 e nel 2024. La prima udienza del dibattimento si è conclusa con la decisione della Corte di disporre la perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti della giovane ed eventualmente la sua pericolosità sociale. Ma come si fa una perizia psichiatrica? La perizia psichiatrica è uno strumento cruciale nel sistema giuridico, utilizzato per valutare lo stato mentale di un soggetto coinvolto in un processo penale o civile. 🔗 Leggi su Cultweb.it