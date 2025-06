Come nel deserto | Firenze arriva a 40 gradi l’aria torrida stringe la città in una morsa

Come nel deserto, Firenze si infiamma sotto una coltre di caldo estremo, con temperature che sfiorano i 40 gradi. La città, stretta in una morsa di aria torrida, vive un'onda di calore che mette a dura prova cittadini e infrastrutture, tra pronto soccorso affollati e una richiesta di energia alle stelle. È l'estate più calda degli ultimi anni, e il rischio di effetti duraturi si fa sentire.

Firenze, 30 giugno 2025 – Sfiorati i quaranta gradi. Firenze fa i conti con un'ondata di caldo molto pesante, che finisce per impattare nella vita quotidiana della città, tra maggior accessi ai pronto soccorso e domanda di elettricità al massimo, con migliaia di condizionatori in funzione per molte ore. Le previsioni lo avevano detto, le temperature schizzeranno verso l'alto in maniera decisa, lambendo i quaranta gradi. Come in effetti è avvenuto: erano esattamente le 14 quando appunto si sono registrati i quaranta gradi esatti alla stazione di rilevamento di Firenze Orto Botanico. Non va meglio in provincia, dove ad esempio a Pontassieve, alla stazione di Remole, si sono toccati i 38 gradi.