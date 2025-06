Come la narrazione influenza il marketing digitale oggi

Nel mondo del marketing digitale, la narrazione si sta affermando come uno degli strumenti più potenti per catturare l’attenzione e fidelizzare il pubblico. Raccontare storie coinvolgenti permette di creare un legame autentico con i clienti, rendendo i brand più umani e memorabili. Scopri come sfruttare questa strategia innovativa per ottenere risultati concreti e misurabili. Leggi tutto su Donne Magazine e trasforma la tua comunicazione!

La narrazione è il nuovo potere nel marketing: scopri come sfruttarla per ottenere risultati misurabili.

Narrazione digitale: il potere dello storytelling attraverso le nuove tecnologie IA e AR - ToscanaOggi - Anche in questo contesto digitale c’è l’ausilio delle Chatbot, IA e Realtà Aumentata. Segnala toscanaoggi.it

Kartell Podcast, narrazione digitale da premio - la Repubblica - Alla Settimana della cultura d’impresa di Roma, Kartell Podcast ha vinto il Corporate Heritage Awards nella categoria “Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni”. Si legge su repubblica.it