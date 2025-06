Com' è il mare in Emilia Romagna? I dati 2025 di Goletta Verde

Nel 2025, il mare dell’Emilia Romagna si conferma sotto l’occhio vigile di Legambiente e del progetto Goletta Verde, che monitora 11 punti chiave tra acque e coste. Tra sorprese e criticità, Savio e Rubicone evidenziano ancora problemi di inquinamento, mentre il fiume Uniti a Ravenna mostra notevoli miglioramenti, ora entro i limiti di legge. Un passo avanti verso un mare più pulito e sostenibile, ma resta molto da fare.

Criticità e mancanze rilevate da Legambiente - “La foce del Rubicone si conferma un punto critico per il secondo anno consecutivo, a cui si aggiunge la nuova segnalazione alla foce del Savio – ha dichiarato Legambiente –. Secondo ilrestodelcarlino.it