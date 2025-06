Come gestisce Sinner la tensione a Wimbledon? Lo aiuta Ceccarelli il medico dei piloti

In attesa di scendere in campo a Wimbledon senza il suo staff, Jannik Sinner trova un alleato inatteso: Ceccarelli, il medico dei piloti e mentore delle star della Formula 1 da oltre 30 anni. La sua esperienza nella gestione della tensione e nella preparazione mentale sarà fondamentale per aiutare Sinner a mantenere la calma e la concentrazione. Un incontro tra due menti brillanti che potrebbe fare la differenza sul campo.

Jannik domani in campo: senza mezzo staff, lo ha raggiunto il dottore dello sport che da oltre 30 anni allena la mente delle stelle della Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come gestisce Sinner la tensione a Wimbledon? Lo aiuta Ceccarelli, "il medico dei piloti"

Stasera ho assistito a una delle partite più intense che il tennis possa offrire. Alcaraz e Sinner hanno giocato un match epico, cinque set di fuoco, con ribaltamenti continui, colpi incredibili, tensione, lucidità , cuore. È finita con la vittoria di Alcaraz, e onore a lui, Vai su Facebook

Sinner ? "Ho dovuto giocare il mio miglior tennis e gestire situazioni complicate. Djokovic ha fatto di nuovo vedere che modello è per noi giovani: giocare di nuovo così è incredibile, non posso che augurargli il meglio per il resto della stagione. Siamo fort Vai su X

