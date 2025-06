Come è iniziata e come è finita | la top model Vittoria Ceretti mostra su Instagram l’incidente glam al party di Bezos e Sanchez

Come 232 iniziata e come 232 finita, la serata più glamour dell’anno si è trasformata in un racconto di stile e imprevisti, quando Vittoria Ceretti ha condiviso su Instagram il suo incidente glamour al party di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La top model, impeccabile in un abito Dolce&Gabbana, ha saputo sdrammatizzare l’accaduto con eleganza e ironia. Un episodio che dimostra come anche i momenti più inattesi possano diventare scintillanti ricordi di moda e humor.

Incidente glam al party di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che ha chiuso le celebrazioni e i festeggianti della ‘notte dell’anno’. La sfortunata protagonista è Vittoria Ceretti, che però ha trovato il modo di scherzarci sopra. La top model era una delle invitate alle cerimonia conclusiva e si è presentata in un abito da sera firmato Dolce&Gabbana. Proprio la creazione del noto marchio italiano, pezzo d’archivio della passerella Autunno-Inverno 200304, ha dato vita all’incidente. Arrivata all’Arsenale nella serata di sabato 28 giugno, il vestito mostrava un piccolo buco poco più sopra del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Come è iniziata e come è finita”: la top model Vittoria Ceretti mostra su Instagram l’incidente glam al party di Bezos e Sanchez

