Come con Diana Re Carlo l’ultimo desiderio prima di morire | parole strazianti

Come con Diana Re Carlo, l'ultimo desiderio prima di morire si rivela spesso un gesto carico di significato e emozione. Potrebbe essere il gesto di un padre amorevole o una strategia di un sovrano consapevole del peso della storia. Secondo il Telegraph, re Carlo avrebbe giĂ pianificato le sue esequie con un intento che va oltre il cerimoniale: ricomporre simbolicamente la frattura tra William e Harry, mettendo il duca di Sussex al centro di un messaggio di unitĂ e redenzione.

Potrebbe essere il gesto finale di un padre amorevole o l’ultima scelta strategica di un sovrano consapevole del valore della Storia. Secondo quanto riportato dal Telegraph, re Carlo avrebbe giĂ pianificato nel dettaglio le sue esequie, con un intento che va oltre il cerimoniale: ricomporre simbolicamente, e forse umanamente, la frattura tra i suoi figli William e Harry. E lo farebbe ponendo il duca di Sussex e la sua famiglia al centro del solenne rito funebre che lo accompagnerĂ verso l’eternitĂ . Leggi anche: “Ha preteso la sua testa”. Re Carlo è furioso, la decisione senza precedenti Un gesto di riconciliazione nel cuore di Londra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Come con Diana”. Re Carlo, l’ultimo desiderio prima di morire: parole strazianti

