Come Brad Pitt ha disegnato l' orologio dei suoi sogni per F1

Per realizzare il nuovo film F1 - che il regista Joseph Kosinski descrive come «il più autentico, realistico e concreto film di corse mai realizzato» - non sono state prese scorciatoie. Le star Brad Pitt e Damon Idris hanno guidato entrambe le loro auto e la troupe del film si è integrata nella vera stagione di Formula 1. Con un'attenzione minuziosa ai dettagli che ha permesso di creare un'atmosfera di grande interesse. La stessa è stata estesa anche all' orologio che Pitt indossa nel ruolo del pilota Sonny Hayes. L'attore è stato estremamente esigente riguardo all'orologio che voleva indossare, alla sua storia e a molti dettagli tecnici, tra cui il movimento e lo spessore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Brad Pitt ha disegnato l'orologio dei suoi sogni per F1

