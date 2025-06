Colpo grosso nel basso Salento | i proprietari sono fuori casa razzia di ori e contanti per decine di migliaia di euro

Un audace colpo nel cuore del Basso Salento scuote la tranquillità di Taurisano: ladri esperti approfittano dell’assenza dei proprietari per svaligiare una casa, portando via ori e contanti per decine di migliaia di euro. Le indagini sono in corso per catturare i responsabili, mentre le vittime si riprendono dallo shock di un furto che ha lasciato tutta la comunità sgomenta. La speranza è che presto si faccia luce su questo maxi furto.

TAURISANO – Approfittano dell’assenza dei proprietari per svaligiare la loro casa. Si indaga per fare luce sul maxi furto perpetrato nelle scorse ore, ai danni di un’abitazione di Taurisano, da parte di “topi d’appartamento” attualmente ricercati. L’episodio è stato scoperto dalle vittime. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: proprietari - casa - colpo - grosso

