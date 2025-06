Colpo di scena al processo per stupro parla Grillo junior Le richieste dei pm

Un nuovo capitolo si apre nel processo che vede Ciro Grillo e i suoi amici sul banco degli imputati per uno dei casi più discussi dell'estate 2019 in Costa Smeralda. Dopo settimane di attesa, le richieste dei pm riveleranno un colpo di scena inaspettato, segnando un punto di svolta nella vicenda. Per la prima volta dall'inizio del procedimento, si prospettano sviluppi decisivi che potrebbero cambiare il corso del processo.

Si è aperta poco dopo le 10.30, una nuova udienza del processo in corso al tribunale di Tempio Pausania per il presunto stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, avvenuto nell'estate del 2019 in Costa Smeralda. Imputato Ciro Grillo, figlio del fondatore del movimento 5 Stelle Beppe Grillo, insieme agli amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Per la prima volta dall'inizio del procedimento, Grillo Jr ha deciso di comparire in aula. Accompagnato dai suoi avvocati, Enrico Grillo e Andrea Vernazza, renderà dichiarazioni spontanee davanti alla corte, presieduta dal giudice Marco Contu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo di scena al processo per stupro, parla Grillo junior. Le richieste dei pm

