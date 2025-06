Colpo di pistola dopo una lite con la escort | si scopre che è un ladro seriale

Una notte di tensione a Calci si trasforma in un sorprendente caso di cronaca nera: un uomo, coinvolto in una lite con una escort, spara e viene arrestato. Ma c'è di più: le indagini rivelano che il sospettato è un ladro seriale, con un passato di reati e attività illecite. Un episodio che mette in luce come le apparenze possano ingannare e come ogni notte possa nascondere segreti inattesi.

CALCI – Spara dopo una lite con la escort, si scopre che è un ladro seriale. I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un uomo, residente a Calci, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, la sera del 26 giugno scors. i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti n ell’abitazione di una escort, ove era stata segnalata una lite, nonche? l’esplosione di un colpo da arma da fuoco da parte di un cliente della donna. I militari della sezione operativa hanno quindi proseguito le attivita? di ricerca con apposito piantonamento nei pressi dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo nella sua disponibilita? una pistola calibro 22 – oggetto di furto risalente a dicembre 2024 perpetrato nella provincia di Vicenza – due proiettili dello stesso calibro, un borsello contenente complessivamente 55 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino, 180 euro ritenuti provento di attivita? di spaccio dei quali tentava di disfarsi alla vista dei militari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

