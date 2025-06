Colpito da malore dopo tuffo in mare Grave un giovane

Un dramma si è consumato sulla splendida cornice della Marina di Manarola, quando un giovane congolese di 23 anni, residente a Pisa, ha avuto un grave malore subito dopo un tuffo. Nonostante le prime speranze di ripresa, durante il trasferimento in ambulanza la sua condizione si è aggravata nuovamente, evidenziando la gravità della situazione. Le sue...

E’ in condizioni disperate il giovane di nazionalità congolese che ieri pomeriggio si è sentito male dopo un tuffo alla Marina di Manarola. Il ragazzo, 23 anni residente a Pisa, sembrava essersi ripreso dopo le manovre respiratorie messe in pratica dai sanitari ma durante il trasporto, via mare effettuato dalla Capitaneria di porto, sul molo a Spezia dove erano ad attenderlo i mezzi di soccorso ha nuovamente accusato una crisi cardiaca. Le sue condizioni in serata erano molto gravi. Il triste episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle 13 il giovane si è tuffato dalla scogliera e una volta in acqua si è sentito male. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpito da malore dopo tuffo in mare. Grave un giovane

In questa notizia si parla di: tuffo - mare - giovane - colpito

Tragedia in mare a Pozzuoli: muore dopo un tuffo, inutili i soccorsi - Una tranquilla mattina di inizio estate si è trasformata in una tragedia sulla spiaggia libera di via Napoli a Pozzuoli.

Un ragazzino di 11 anni che non è riemerso dopo un tuffo in mare, a Lido degli Estensi nel Ferrarese, è stato ritrovato a pochi metri dalla riva e portato in ospedale in gravi condizioni. #ANSA Vai su Facebook

Colpito da malore dopo tuffo in mare. Grave un giovane; Solarussa prega per il suo giovane concittadino 14enne ancora grave dopo un tuffo in mare; Giovane muore dopo tuffo in piscina: era rimasto nell'agriturismo una notte in più a causa dello sciopero dei.

Paura a Manarola, giovane rischia di annegare dopo un tuffo - Il giovane, residente a Pisa, è stato portato all’ospedale di Spezia, dove è stato ricoverato in rianimazione. Lo riporta msn.com

Giovane disperso in mare dopo il tuffo dal pontile, le onde ostacolano le ricerche - la Nazione - Ancora nessuna traccia del giovane turista tedesco disperso in mare a Marina di Massa. Come scrive lanazione.it