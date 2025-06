Colpito con uno sgabello in testa durante una lite 36enne grave a Salerno Denunciato l'aggressore

Una violenta lite a Salerno si è conclusa con un grave episodio di aggressione: un uomo di 36 anni è stato colpito con uno sgabello in testa, ora ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore, denunciato dalla Polizia di Stato, ha scatenato grande scalpore e preoccupazione tra la comunità. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra lite e tragedia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il 36enne è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. L'uomo responsabile della sua aggressione è stato invece denunciato dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

