Colosimo commissione d’inchiesta antimafia | Tramandare ai più giovani importanza lotta alla mafia – Il video

In un momento cruciale per la memoria e la lotta alla mafia, la commissione d'inchiesta antimafia guidata da Colosimo sottolinea l'importanza di tramandare ai giovani il valore della legalità. La cerimonia a Montecitorio, in memoria di Paolo Borsellino, ha visto la presentazione della borsa del giudice, simbolo di coraggio e giustizia, con la presenza del Presidente Mattarella. Un messaggio forte: educare le nuove generazioni è fondamentale per costruire un futuro libero dalla criminalità.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: colosimo - commissione - inchiesta - antimafia

Antimafia, scontro in commissione. Conte contro la presidente Colosimo: “Da lei bullismo istituzionale e depistaggi” - In un clima di tensione, il Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo (FdI), di bullismo istituzionale e depistaggi.

Alla pagina dell’inchiesta “Mori va alla guerra” le risposte della deputata Colosimo, presidente della Commissione parlamentare, antimafia, di Damiano Aliprandi e del Generale Mario Mori per conto dell'avvocato Basilio Milio Vai su X

L'ossessione di Mario Mori sul dossier “Mafia e Appalti” per spiegare l’attentato al procuratore Borsellino si è trasformata anche nell'ossessione della presidente Chiara Colosimo. Piste che portano fuori pista e una commissione parlamentare troppo sensibile Vai su Facebook

Colosimo (commissione d’inchiesta antimafia): Tramandare ai più giovani importanza lotta alla mafia; Commissione antimafia sotto sequestro, M5s contro Colosimo per la gestione dell'inchiesta su via D'Amelio; Caso Mori e Commissione Antimafia: le rivelazioni di Report, le accuse alla Presidente Colosimo e il ruolo della Procura di Firenze.

Colosimo (commissione d’inchiesta antimafia): Tramandare ai più giovani importanza lotta alla mafia - Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via ... Riporta la7.it

Paolo Borsellino e la verità ostaggio di un’Antimafia tradita dai giochi di potere - I familiari di tutte le vittime delle stragi italiane ( da Capaci a Piazza della Loggia, dai Georgofili al treno Italicus) chiedono le dimissioni della presidente della commissione parlamentare “in qu ... editorialedomani.it scrive