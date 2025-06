Colombiano proclamato nuovo presidente della Provincia di Caserta

In un momento storico per la provincia di Caserta, Anacleto Colombiano si è ufficialmente distinto come nuovo presidente, portando con sé una promessa di rinnovamento e impegno. La cerimonia, sobria ma carica di significato, ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per la comunità locale. Con oltre il 54% dei voti, Colombiano si prepara a guidare con determinazione il futuro di Caserta, pronti a scoprire le sue prime mosse e progetti.

Anacleto Colombiano è stato proclamato nuovo presidente della Provincia di Caserta. La cerimonia ufficiale si è svolta presso l'Aula consiliare del Palazzo della Provincia, in forma sobria ma significativa. Il sindaco di San Marcellino – lo ricordiamo – è stato eletto con il 54,67% dei voti ponderati (50.709). A seguire, Antonio Mirra ha ottenuto il 32,76% (30.390 voti), mentre Angelo Di Costanzo ha raccolto il 12,57% (11.662). Per le elezioni di secondo grado del presidente della Provincia di Caserta erano chiamati al voto i rappresentanti – sindaci e consiglieri comunali – di 100 comuni, per un totale di 1.

