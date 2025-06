Colombia | gip Roma archivia indagini su morte Mario Paciolla

Il gup di Roma ha deciso di archiviare le indagini sulla tragica morte di Mario Paciolla, l'operatore dell'Onu trovato senza vita in Colombia nel 2020. Dopo un lungo percorso di approfondimenti e tentativi di chiarimento, la decisione definitiva arriva a chiudere un capitolo che aveva suscitato molte domande. La conclusione, però, lascia ancora spazio a riflessioni sul caso e sulla complessità delle indagini internazionali.

Roma, 30 giu. (LaPresse) – – Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, cooperante italiano dell’Onu trovato morto nel luglio 2020 in Colombia in circostanze mai chiarite. La decisione è arrivata lo scorso 19 marzo, dopo che i pubblici ministeri avevano presentato una seconda richiesta di archiviazione: la prima era stata respinta, con richiesta di ulteriori approfondimenti. Stavolta, invece, il giudice ha accolto la posizione della procura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia: gip Roma archivia indagini su morte Mario Paciolla

In questa notizia si parla di: roma - colombia - morte - mario

Lo rende noto la Procura di Roma che sulla vicenda ha avviato un fascicolo di indagine Vai su Facebook

Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla; Mario Paciolla morto in Colombia, gip Roma si riserva su nuova richiesta archiviazione; Caso Mario Paciolla: seconda richiesta di archiviazione, 19 marzo presidio a Roma.

Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla - La decisione del Tribunale di Roma è arrivata oggi, a quasi 4 mesi dall'udienza dove per la seconda volta i pm della Procura di Roma avevano chiesto l'archiviazione del caso per la morte di Mario ... Da fanpage.it

Caso Paciolla, gip di Roma archivia indagine su cooperante - Il gip di Roma ha archiviato l'indagine relativa alla morte cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite. Scrive ansa.it