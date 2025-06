Collinarea festival alla 27esima edizione | c’è anche la ‘Tosca ubiqua’

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore della Toscana! La 27ª edizione di Collinarea Festival trasforma Casciana Terme Lari in un palcoscenico di emozioni, musica e innovazione dal 11 luglio al 2 agosto. Un evento che unisce suoni, teatro, danza e circo contemporaneo, con uno sguardo alle nuove tecnologie per un’esperienza culturale unica. Non perdere l’occasione di partecipare a questa grande festa…

CASCIANA TERME LARI – Un grande evento si rinnova per l’estate toscana. Il borgo di Lari si trasforma in una città spettacolo per la ventisettesima edizione di Collinarea Festiva l, la rassegna culturale legata al suono, alla musica e alle nuove tecnologie, con uno sguardo al teatro, alla danza e al circo contemporaneo. La manifestazione, che si terrà dal’11 luglio al 2 agosto prossimi, è stata presentata questa mattina nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dall’assessora Alessandra Nardini, i direttori artistici di Collinarea Festival Loris Seghizzi e Mirco Mencacci, l’assessore alla cultura di Pontedera, Francesco Mori, il responsabile territoriale di Confcommercio della provincia di Pisa Luca Favilli, e in video collegamento l’assessora alla cultura di Casciana Terme – Lari Alessandra Dal Canto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

