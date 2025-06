Colleferro Sabato 5 Luglio alle ore 18 sesta edizione de La via dell’Arte in Via Giacomo Leopardi

Preparati a vivere un pomeriggio di creatività e cultura nel cuore di Colleferro! Sabato 5 luglio alle ore 18, torna con entusiasmo la sesta edizione de “La Via dell’Arte” in via Giacomo Leopardi, un evento imperdibile per appassionati e curiosi. Dopo il successo delle precedenti, questa manifestazione promette di incantare ancora una volta, offrendo un’occasione unica per scoprire talenti locali e immergersi nell’arte. Non mancare!

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna Sabato 5 Luglio in via Giacomo Leopardi, a Colleferro

