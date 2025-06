Colle | allarme carceri sovraffollate

In un momento di grande preoccupazione per il sistema penitenziario italiano, il Presidente Mattarella ha sottolineato con fermezza l’impegno quotidiano della Polizia Penitenziaria di fronte alle criticità del sovraffollamento e alle condizioni strutturali inadeguate. Un richiamo alla responsabilità collettiva per affrontare una sfida ormai insostenibile che richiede interventi concreti e un impegno rinnovato. È necessario agire ora per garantire dignità e sicurezza a tutti.

13.45 "So che ogni giorno cercate di assolvere con sacrificio e professionalità il vostro impegno, reso ancora più difficile dalle preoccupanti condizioni del sistema carcerario contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento". Così il capo dello Stato, Mattarella, incontrando al Quirinale il capo e una delegazione della Polizia penitenziaria Mattarella ha parlato inoltre di condizioni strutturali "inadeguate" che necessitano di "interventi urgenti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Carceri con poco personale. Rinforzi a Canton Mombello. Verziano resta in allarme - La carenza di personale nelle carceri di Canton Mombello e Verziano alimenta l'allarme sicurezza. Dopo anni di criticità e sovraffollamenti, finalmente arrivano rinforzi: 24 agenti sono stati assegnati alla casa circondariale di Brescia, offrendo speranze di miglioramento e una gestione più sicura e stabile delle strutture.

