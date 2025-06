Collassata l’insegna della Generali a CityLife

Una scena inquietante a CityLife, Milano: l'insegna Generali sulla Torre Hadid si è improvvisamente inclinata e rischia di cadere. Interventi immediati dei Vigili del Fuoco e dei tecnici specializzati stanno lavorando per valutare la stabilità e mettere in sicurezza l’area. La sicurezza pubblica resta la priorità assoluta in questa situazione critica, che ha catturato l’attenzione di tutti. La città attende aggiornamenti sui tempi di ripristino e sulle cause dell’incidente.

Sui grattacieli di CityLife a Milano, uno dei due grandi loghi "Generali" installati sulla Torre Hadid si è infatti inclinato, diventando potenzialmente pericolante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con quattro mezzi, supportati da tecnici specializzati, per valutare l'eventuale rischio di caduta e intervenire per la messa in sicurezza. I Vigili del .

