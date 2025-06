Collassa l’insegna Generali della Torre Hadid a Milano Grampella | Cause del cedimento non ancora chiare

Questa mattina a Milano, un episodio preoccupante ha scosso il quartiere CityLife: l’insegna “Generali” sulla cima della torre Hadid è collassata. L’incidente, avvenuto intorno alle 6:30, ha portato all’intervento dei vigili del fuoco e all’evacuazione dell’area, ma le cause del cedimento restano ancora ignote. La situazione richiede approfondimenti approfonditi per garantire la sicurezza e comprendere i motivi di questa singolare dellezza.

Questa mattina intorno alle 6:30 è stato segnalato il cedimento dell'insegna " Generali " posta sulla sommità della torre Hadid di CityLife a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area, evacuando la torre e le zone circostanti, che sono state transennate. "Abbiamo verificato che la struttura reticolare metallica che reggeva l'insegna ha ceduto", ha spiegato l'ingegner Marco Grampella, dirigente dei vigili del fuoco di Milano. Le cause del cedimento non sono ancora chiare: "Potrebbe essersi rotto un giunto o una trave, ma al momento sono solo ipotesi", ha aggiunto.