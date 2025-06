Collassa l' insegna di Generali su un grattacielo di 192 metri d' altezza a Milano

Un imponente segnale di allerta ha scosso Milano: la celebre insegna di Generali, posta sulla cima del grattacielo Torre Hadid a Citylife, si è improvvisamente inclinata. Per garantire la sicurezza dei cittadini, l’edificio è stato evacuato e tutte le aree circostanti sono state messe in sicurezza. La città si mobilita rapidamente, ma fortunatamente non si registrano rischi di crollo. La sicurezza prima di tutto, e la città si prepara alle prossime verifiche.

Si è inclinata una delle due scritte di Generali poste in cima al grattacielo Torre Hadid a Citylife a Milano. Dopo il parziale cedimento, l'edificio è stato immediatamente evacuato, l'area è stata messa in sicurezza e non c'è alcun pericolo di crolli. La piazza milanese sottostante la torre Hadid è stata interdetta al passaggio, così come è stata chiusa la fermata della metro 5 Tre Torri e anche il centro commerciale City Life Shopping district. In tutto, il grattacielo è alto 192 metri e ha 44 piani. La situazione ha richiesto l'intervento di quattro mezzi dei vigili del fuoco e diversi agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Collassa l'insegna di Generali su un grattacielo di 192 metri d'altezza a Milano

