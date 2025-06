Cogne isolata frana oggi a un anno dall’alluvione | strada chiusa

Cogne, la pittoresca perla della Valle d'Aosta, si trova ancora una volta isolata a causa di un'improvvisa bomba d'acqua. A distanza di un anno dall’alluvione che aveva messo a dura prova il paese, un’altra frana ha bloccato la strada regionale 47, lasciando Cogne senza collegamenti stradali. La community resta in attesa di aggiornamenti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è sotto controllo, ma la sfida continua.

Cogne isolata oggi per il maltempo. A causa di una bomba d’acqua in localitĂ Chevril si sono verificate due frane che hanno ostruito per circa 800 metri la strada regionale 47 isolando il paese in provincia di Aosta. Al momento la viabilità è sospesa. “Stanno lavorando per rimuovere i detriti della frana causata dal maltempo. Siamo momentaneamente isolati, ma la situazione è sotto controllo”, dice a LaPresse Franco Allera, sindaco di Cogne. “Si è verificata una colata detritica che ha invaso parte della strada regionale 47, ma gli spessori sono bassi – afferma – A breve ci sarĂ anche un sorvolo per capire da dove sia partita la frana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it