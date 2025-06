Cogne isolata da due frane I passeggeri di un’auto bloccata evacuati nella notte

Cogne, un anno dopo l’alluvione, si trova di nuovo isolata a causa di due frane che si sono verificate nella notte sulla strada regionale n. 47. La forte perturbazione atmosferica ha scatenato gli smottamenti, bloccando il traffico e rendendo difficile il passaggio. I passeggeri di un'auto rimasta intrappolata sono stati evacuati in sicurezza, ma la situazione resta critica. La comunità si prepara alla ripresa dei lavori per ripristinare la normalità.

Aosta, 30 giugno 2025 - Cogne ancora isolata dalle frane, a un anno esatto dall'alluvione che l'ha resa irraggiungibile per alcune settimane. Due cedimenti del terreno si sono riversati nella notte sulla strada regionale n. 47, che collega la località del Gran Paradiso con il fondo valle. All'origine delle frane la forte perturbazione che ha riguardato la zona. U n'auto è rimasta bloccata dagli smottamenti, che hanno interrotto la viabilità, i passeggeri sono stati evacuati nella notte grazie all'intervento congiunto del soccorso alpino valdostano e dei vigili del fuoco, e trasportati nel vicino comune di Aymaville. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cogne isolata da due frane. I passeggeri di un’auto bloccata evacuati nella notte

