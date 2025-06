Cogne frane sulla strada regionale | paese isolato

Il maltempo sta mettendo a dura prova la Valle d'Aosta: due frane sulla strada regionale 47 tra Cogne e il fondo valle hanno nuovamente isolato il suggestivo paesino valdostano, a distanza di un anno dall’alluvione. La regione si trova di nuovo ad affrontare sfide per la sicurezza e i collegamenti, con i soccorritori al lavoro per ripristinare la viabilità. La situazione resta critica e richiede interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno due frane hanno colpito la strada regionale 47, unica via d’accesso tra Cogne e il fondo valle, provocando nuovamente l’isolamento della località valdostana esattamente a un anno dall’alluvione che aveva interrotto i collegamenti nel 2024. Il maltempo ha causato importanti smottamenti nel tratto compreso tra il ponte di Chevril e la zona di Vieyes, nel comune di Aymavilles. Secondo quanto riportato dalla Protezione civile regionale, sono in corso rilievi per stabilire con precisione l’entità del danno e si punta a ripristinare il transito, almeno per i mezzi d’emergenza, entro la giornata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cogne, frane sulla strada regionale: paese isolato

