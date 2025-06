Cobra Kai Alicia Hannah-Kim parla del morso di Martin Kove | È stato un incidente serio

Durante la Summer Con di Puyallup, Alicia Hannah-Kim ha condiviso un video in cui racconta il brutto incidente con Martin Kove, suo collega in Cobra Kai. Durante un meet and greet, l’attore le ha morso il braccio, rendendo l’episodio più serio del previsto. La scena ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i fan, che si chiedono cosa sia realmente successo e quali siano le conseguenze di questo episodio spiacevole.

L'attrice Alicia Hannah-Kim ha condiviso online un video per parlare dell'incidente avvenuto durante una recente convention. L'attrice Alicia Hannah-Kim ha parlato di quanto accaduto con Martin Kove, sua co-star in Cobra Kai, in un video condiviso sui social. L'attore, durante una recente convention, le ha infatti morso un braccio durante un meet and greet organizzato in occasione della Summer Con a Puyallup, Washington. I dettagli dell'incidente Secondo quanto dichiarato alla polizia, Alicia Hannah-Kim avrebbe toccato su una spalla Martin Kove per salutare il collega e lui avrebbe reagito afferrandole un braccio e mordendola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim parla del morso di Martin Kove: "È stato un incidente serio"

In questa notizia si parla di: alicia - hannah - martin - kove

Cobra Kai: l'attore Martin Kove accusato di aver morso la collega Alicia Hannah-Kim a una convention - Una sorprendente accusa scuote il mondo di Cobra Kai: Martin Kove, celebre interprete di John Kreese, è stato allontanato da una convention dopo essere stato accusato di aver morso l'attrice Alicia Hannah-Kim.

Cobra Kai: l'attore Martin Kove accusato di aver morso la collega Alicia Hannah-Kim a una convention Vai su X

Martin Kove è stato accusato di aver dato un morso alla co-star di "Cobra Kai", Alicia Hannah-Kim, durante una convention di fan a Washington - ecco cosa è successo https://cinemaserietv.it/personaggi/cobra-kai-martin-kove-accusato-di-aver-morso-unattri Vai su Facebook

Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim parla del morso di Martin Kove: È stato un incidente serio; Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim rompe il silenzio sul morso di Martin Kove; Martin Kove si scusa dopo l’incidente con Alicia Hannah-Kim: “Mi assumo la piena responsabilità ”.

Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim parla del morso di Martin Kove: "È stato un incidente serio" - L'attore, durante una recente convention, le ha infatti morso un ... Lo riporta msn.com

Cobra Kai, Alicia Hannah-Kim rompe il silenzio sul morso di Martin Kove - L'attrice ha parlato con i fan sui social della situazione e dell'aggressione subita da parte dall'attore Martin Kove. Da serial.everyeye.it