Cna tra sfide e futuro Il presidente Giglietti | Percorsi formativi per creare lavoratori

Simone Giglietti, nuovo presidente della CNA di Macerata, porta con sé una ricca esperienza di oltre dieci anni nel settore edile e una visione ottimistica sulla ripresa economica locale. In un contesto di sfide e opportunità, sottolinea l'importanza di percorsi formativi mirati a creare lavoratori qualificati, pronti ad affrontare il futuro con competenza e innovazione. Ma qual è il vero segreto per rafforzare l’economia e la forza lavoro delle Marche?

Simone Giglietti, 54 anni di Cingoli, è il nuovo presidente della Cna di Macerata. Imprenditore artigiano, ha avviato nel 2011 una solida impresa edile specializzata in ristrutturazioni, dopo un percorso iniziato da quando aveva 14 anni in diversi mestieri del settore. Giglietti, qual è lo stato di salute dell'economia locale. "Dal punto di vista del mercato del lavoro, le Marche registrano oltre 15.000 occupati in più alla fine di marzo 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, l'espansione occupazionale rischia di essere frenata dalla difficoltà delle imprese nel reperire lavoratori qualificati, in particolare tecnici e operai specializzati.