Cmt Compositi | la fibra di carbonio italiana che spinge le moto al top

CMT Compositi, eccellenza italiana nella fibra di carbonio, trasforma le moto con componenti innovativi e di precisione. Ogni dettaglio è studiato per garantire massima durabilità e performance elevate, affermandosi come punto di riferimento per gli appassionati di due ruote. Come ci ha spiegato il fondatore Enrico Tibaldi, l’azienda piemontese non smette di crescere, spingendo i limiti dell’ingegneria. La passione e l’innovazione sono le chiavi del suo successo.

Componenti curati fin nei minimi dettagli, progettati per durare e performare: l'azienda piemontese continua a crescere proponendosi come "punto di riferimento per ogni appassionato", come ci ha spiegato il fondatore Enrico Tibaldi.

