Clima di divisione | Max Mara cancella il Polo della Moda a Reggio Emilia dopo le denunce di maltrattamenti delle lavoratrici

In un colpo di scena che scuote il settore della moda italiana, Max Mara Fashion Group annuncia la cancellazione del suo ambizioso progetto "Polo della Moda" a Reggio Emilia. Dopo le accuse di maltrattamenti alle lavoratrici e le tensioni crescenti, questa scelta drastica segna una svolta nei piani di sviluppo strategico del colosso fashion. La decisione, comunicata dal management, pone fine a un progetto da milioni di euro e apre nuove riflessioni sul futuro della moda nel nostro paese.

Un progetto strategico da milioni di euro, immaginato fin dal novembre 2023 per ridisegnare il futuro logistico di uno dei piĂą grandi gruppi della moda italiana, è stato cancellato. Con una mossa a sorpresa, Max Mara Fashion Group ha annunciato oggi, lunedì 30 giugno, la sua decisione “definitiva e irrevocabile” di abbandonare il progetto del “Polo della Moda”, previsto per l’area della ex Fiera in Mancasale. La decisione, comunicata dal presidente del gruppo, Luigi Maramotti, in una lettera al sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, è definita come la conseguenza diretta del “ clima di divisione e strumentalizzazione” che si è creato in cittĂ , in seguito alla vertenza sindacale che ha coinvolto la Manifattura San Maurizio, azienda controllata dal gruppo, e alle denunce delle lavoratrici raccolte in un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano che ha acceso i riflettori internazionali sul caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it