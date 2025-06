Claudio Lippi tv e vita | Se avessi detto no a Silvio avrei meritato il manicomio

Claudio Lippi, volto indimenticabile della televisione italiana, riflette con saggezza e un tocco di nostalgia sulla sua lunga carriera. A 80 anni, guarda al passato con orgoglio e al presente con una punta di preoccupazione. La tv di oggi, tra innovazione e tradizione, si trova in un momento di transizione cruciale. Ma cosa riserva il futuro a personaggi come De Martino e ai talenti emergenti? Scopriamolo insieme.

Milano, 30 giugno 2025 – Arrivato alla boa degli 80 anni (li ha compiuti il 3 giugno), Claudio Lippi si volta indietro. E cosa vede? "Se guardo molto indietro vedo una tv fatta da autori originali, conduttori diventati dei maestri. Ma oggi? De Martino viene dal nulla, ed è bravissimo per carità, ma che futuro avrà? Farà sempre programmi già avviati di sicuro successo oppure affronterà non dico l'innovazione ma un leggero cambio? Si chiudono i programmi 4 puntate prima della fine. Il caso di Ilary Blasi (con 'The couple', ndr ) è gravissimo". Lei ereditò 'Il pranzo è servito' da Corrado. Come fu il suo rapporto con lui? "Dopo la serata dei Telegatti c'era sempre la cena di gala.

