Claudio Borghi | Il riarmo può falcidiare il welfare

Claudio Borghi, esponente leghista, lancia un appello deciso: per potenziare il riarmo senza mettere a rischio il welfare, è fondamentale riscrivere il Patto di stabilità. Rievoca la CEE come modello vincente e sottolinea che, sebbene l'euro non sia più il principale problema, i suoi squilibri persistono. Una proposta che riaccende il dibattito sulla sostenibilità economica europea. Continua a leggere per scoprire le sue proposte e le implicazioni di questa visione.

Il leghista: «L’unico modo per spendere per la Difesa senza affondare è riscrivere il Patto di stabilità. Bisogna tornare alla Cee: era l’idea giusta di Europa. L’euro non è più il primo problema, ma i suoi squilibri restano». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Claudio Borghi: «Il riarmo può falcidiare il welfare»

