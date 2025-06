Classici piemontesi e crudi di pesce Il ristorante con piscina che non ti aspetti nelle Langhe

Scopri un angolo di paradiso tra le vigne delle Langhe, dove classici piemontesi e crudi di pesce si incontrano in un ambiente sorprendente. Il ristorante con piscina di Alessandro Neri ed Elisa Migliassi, Il GrecAle, ti aspetta a La Morra, a pochi passi da Barolo, per regalarti un’esperienza culinaria indimenticabile tra sapori autentici e atmosfere raffinate. Un luogo unico che promette molte sorprese, per rendere ogni visita speciale.

Il GrecAle di Alessandro Neri ed Elisa Migliassi è un'oasi tra le vigne de La Morra, non lontano da Barolo. Con molte sorprese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Classici piemontesi e crudi di pesce. Il ristorante con piscina che non ti aspetti nelle Langhe

In questa notizia si parla di: classici - piemontesi - crudi - pesce

Classici piemontesi e crudi di pesce. Il ristorante con piscina che non ti aspetti nelle Langhe; 10 indirizzi a Torino dove mangiare bene spendendo il giusto; 20 piatti tipici piemontesi: la cucina del Piemonte da provare.

Crudo di pesce - Dissapore - Il crudo di pesce è un antipasto tipico delle tavole italiane, in altre nazioni in Europa e negli Stati Uniti non c’è una grande tradizione di pesce crudo, se si escludono le ostriche, e poi, ... Lo riporta dissapore.com

Pesce crudo e carne cruda: rischi e benefici | Gazzetta.it - Carne cruda e pesce crudo, dai rischi ai benefici, dalle proprietà nutrizionali al pericolo Anisakis ed Eschierichia coli: tutto quello che c'è da sapere. Da gazzetta.it