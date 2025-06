Clamoroso Vlahovic | la Juve non ci può credere il retroscena

Clamoroso colpo di scena scuote la Juventus: Dusan Vlahovic, il blossoming star bianconero, tiene tutti con il fiato sospeso. La sua volontà di rimanere fino al termine del contratto del 2026, senza cedere alle sirene del mercato, potrebbe rivoluzionare i piani di mercato della società . Una scelta che potrebbe costare caro ai bianconeri, lasciando il club senza una grossa plusvalenza e aprendo scenari imprevisti. Ecco il retroscena che sta facendo tremare Torino.

Clamoroso colpo di scena per Dusan Vlahovic che ‘rovina’ i piani della Juve: ecco il retroscena che è saltato fuori nelle ultime ore. Dusan Vlahovic sta tenendo con il fiato sospeso la Juventus e l’intero ambiente bianconero. Il serbo non sembra essere intenzionato a lasciare il club in questa sessione di mercato: tutto porta infatti a pensare che possa arrivare alla scadenza del contratto, nel 2026, e salutare poi a parametro zero. Una situazione questa che inguaierebbe la Vecchia Signora dopo l’investimento di circa 80 milioni fatto a gennaio del 2022. (LaPresse) – Tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Clamoroso Vlahovic: la Juve non ci può credere, il retroscena

