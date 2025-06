Civitanovese ancora nessuna certezza per la trattativa

La trattativa per la cessione della Civitanovese resta avvolta nell’incertezza, con il passato che ha visto slittamenti e ostacoli ancora irrisolti. Passano le ore, ma il futuro del club non si delinea con chiarezza: oggi potrebbe essere il giorno decisivo per una svolta definitiva o semplicemente un altro passo nel lungo cammino di negociazioni. La suspense è palpabile, lasciando tutti in attesa di una risposta definitiva che possa chiarire il destino della squadra.

Passano le ore, ma non vi è ancora alcuna certezza che la trattativa per la cessione della Civitanovese abbia davvero imboccato la strada della chiusura. È bene infatti ribadire un sentimento di prudenza nei confronti di una vicenda che si protrae da circa due mesi con tutte le evoluzioni e le difficoltà del caso. Secondo molti, già la giornata odierna potrebbe essere cruciale nel senso di un eventuale closing, oppure nel suo contrario, vale a dire l'abbandono della trattativa. Chiaramente il primo dei due scenari resta quello più accreditato, tuttavia qualche dubbio inizia ad aleggiare. Fino a qualche giorno fa, la convinzione di molti era che l'intesa definitiva fosse in dirittura d'arrivo a margine di un incontro che si sarebbe tenuto mercoledì sera, in un locale di San Benedetto del Tronto.

