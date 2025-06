CityLife si inclina l’insegna di Generali sul grattacielo Hadid | fermata metro chiusa e piazza transennata

Milano si sveglia con un'immagine inquietante: una delle insegne di Generali sul futuristico grattacielo Hadid di CityLife si inclina minacciosamente, bloccando la vita quotidiana del quartiere. La chiusura della fermata della metro e piazza transennata sono solo i primi segnali di un evento che ha scosso la città . Ma cosa sta succedendo realmente? E quali saranno le prossime mosse per garantire la sicurezza e la normalità ?

Milano, 30 giugno 2025 – Allarme all’alba a Milano: si è improvvisamente inclinata una delle due insegne di Generali del grattacielo Hadid, in uso alla compagnia assicurativa, che si trova nel quartiere di CityLife a Milano. DIRETTA VIDEO La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 6.30 di lunedì mattina, 30 giugno. I pompieri sono subito accorsi sul posto per valutare la situazione. Nel frattempo è stata chiusa la fermata della metropolitana Tre Torri della M5 per sicurezza e la piazza omonima è stata transennata. I lavoratori non sono stati fatti entrare nell’edificio. È intervenuto anche il servizio manutenzione della torre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it