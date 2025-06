CityLife dal boato all’effetto domino sul tetto del grattacielo | così la struttura si è piegata a 192 metri d’altezza Temperature fino a 70 gradi

A Milano, l’alba ha svelato un’emergenza inattesa: un cedimento strutturale sul tetto di uno dei grattacieli di CityLife ha scatenato un effetto domino che ha lasciato senza parole. La ragnatela di tubi e nodi, sottoposta a temperature fino a 70°C, si è piegata, portando alla caduta una maxi insegna Generali e alterando il panorama urbano. Un incidente che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli enormi giganti di vetro e acciaio.

Milano – All'alba, la ragnatela tridimensionale di tubi e nodi si è parzialmente ripiegata su se stessa. Un improvviso cedimento meccanico ha innescato l'effetto domino, levando la terra sotto i piedi a una delle maxi insegne marchiate Generali. A quel punto, la struttura è venuta giù, ormai priva di sostegni a supportarne il tonnellaggio, e si è sdraiata a 192 metri di altezza, sulla parte esterna del tetto di uno dei tre grattacieli che dominano CityLife. A Milano cede l'insegna Generali sulla Torre Hadid, edificio evacuato Un gigantesco collage di pannelli rossi, 15 metri per 75, coricato in cima al grattacielo da 44 piani progettato dall'archistar Zaha Hadid, ribattezzato 'Lo Storto' dopo l'inaugurazione del 2019 e sede degli uffici milanesi della compagnia di assicurazioni.

