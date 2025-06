Cisgiordania la visita dei diplomatici dopo l’uccisione di tre palestinesi

La recente visita dei diplomatici in Cisgiordania, dopo l’omicidio di tre palestinesi e gli attacchi ai loro insediamenti, rappresenta un passo importante verso la ricerca di soluzioni e di pace. Gli ambasciatori e i rappresentanti dell’Autorità palestinese hanno voluto testimoniare solidarietà e coinvolgimento in un momento cruciale, evidenziando la complessità di una regione segnata da tensioni e speranze di dialogo. La loro presenza potrebbe segnare l’inizio di nuovi sforzi diplomatici per una risoluzione duratura.

Gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici dell’Autorità palestinese hanno visitato la città della Cisgiordania dove la settimana scorsa sono stati uccisi tre palestinesi e sono stati incendiati alcuni edifici. Più di 100 coloni sono entrati nella città cisgiordana di Kfar Malik, appiccando roghi a diversi edifici e aprendo il fuoco sui palestinesi che cercavano di fermarli. Alexandre Stutzmann, rappresentante dell’UE in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ha condannato la violenza dei coloni e ha chiesto giustizia per le vittime. Negli ultimi due anni di guerra tra Israele e Hamas a Gaza, i residenti palestinesi in Cisgiordania hanno segnalato un forte aumento dei posti di blocco israeliani e dei ritardi in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cisgiordania, la visita dei diplomatici dopo l’uccisione di tre palestinesi

