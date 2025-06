Ciro Grillo parla per la prima volta in aula al processo per stupro | Nessuno di noi ha approfittato di qualcuno

Ciro Grillo rompe il silenzio in tribunale, difendendosi con fermezza e onestà. La sua prima audizione nel processo per violenza sessuale segna un momento cruciale, mentre ribadisce: "Nessuno di noi ha approfittato di qualcuno". Con determinazione, afferma di aver studiato giurisprudenza per affrontare questa situazione e di credere nella giustizia. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa delicata vicenda che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, ha parlato per la prima volta in aula nel corso del processo per violenza sessuale a carico suo e degli amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. "Ho studiato giurisprudenza per questo processo, credo nella giustizia" ha affermato Grillo Jr. 🔗 Leggi su Fanpage.it

