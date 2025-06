Ciro Grillo parla in tribunale | Non mi sono mai approfittato di nulla Si guasta l’aria condizionata in aula | udienza a singhiozzo slittano le richieste del Pm | Video | Foto

L’aula di tribunale si anima tra dichiarazioni e imprevisti: Ciro Grillo respinge ogni accusa, affermando di non aver mai approfittato di nulla, mentre un guasto all’aria condizionata interrompe l’udienza. La requisitoria del pm, partita a singhiozzo, prende forma in un contesto di attesa e tensione. Ecco come si svolge il processo che coinvolge i giovani genovesi, tra testimonianze, immagini e colpi di scena.

È cominciata la requisitoria del processo a carico di Ciro Grillo e i suoi amici genovesi. Presenti in aula gli imputati (tranne Corsiglia). L’udienza si è aperta con le dichiarazioni spontanee del figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ciro Grillo parla in tribunale: “Non mi sono mai approfittato di nulla”. Si guasta l’aria condizionata in aula: udienza a singhiozzo, slittano le richieste del Pm | Video | Foto

In questa notizia si parla di: ciro - grillo - aula - udienza

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Ciro Gillo in apertura dell'udienza: "Io innocente, mai approfittato di qualcuno. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo" #ANSA https://ansa.it/sardegna/notizie/2025/06/30/processo-grillo-jr-ciro-in-aula-per-la-prima-volta.-io-innocente_dd6dc5e Vai su X

Ciro Grillo in aula per la prima volta. A Tempio Pausania oggi le richieste del procuratore Capasso nell'ambito del processo per violenza sessuale di gruppo di cui Grillo è accusato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. #ANSA Vai su Facebook

Ciro Grillo e i tre amici, oggi è il giorno dell'accusa. L'imputato in aula: «Ho studiato legge perché credo nella giustizia, vorrei continuare a crederci»; Ciro Grillo a sorpresa in aula: Ho studiato legge per questo processo. Le richieste di condanna; Ciro Grillo rompe il silenzio e si dichiara innocente in aula.

Ciro Grillo e i tre amici, è il giorno dell'accusa. Presente in aula l'imputato - I fatti risalgono al luglio del 2019: vittime due ragazze conosciute la stessa sera ... Segnala corriere.it

Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale: "Ho studiato Giurisprudenza, sono innocente" - Ultime fase del processo a porte chiuse per Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre suoi amici. informazione.it scrive