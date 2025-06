Ciro Grillo parla in tribunale | Non mi sono mai approfittato di nulla Si guasta l’aria condizionata in aula slittano le richieste del Pm | Video

Nel cuore di un'aula di tribunale, Ciro Grillo affronta le accuse durante la requisitoria, difendendo con fermezza la propria integrità. Tra dichiarazioni spontanee e imprevisti tecnici, come il guasto all'aria condizionata, si apre una fase cruciale nel processo contro lui e i suoi amici genovesi. Mentre l'attenzione si concentra sulla vicenda, emerge il coraggio di un giovane che, con determinazione, si confronta con il peso delle accuse e con il suo passato.

È cominciata la requisitoria del processo a carico di Ciro Grillo e i suoi amici genovesi. Presenti in aula gli imputati (tranne Corsiglia). L'udienza si è aperta con le dichiarazioni spontanee del figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle.

