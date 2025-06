Ciro Grillo parla in aula per la prima volta | Sono innocente Ho studiato giurisprudenza per questo processo sono praticante avvocato

Ciro Grillo, figlio del celebre Beppe Grillo, fa il suo debutto in aula dichiarando la propria innocenza e sottolineando il suo percorso di studi in giurisprudenza, ormai diventato parte integrante della sua difesa. Questa prima testimonianza rivela un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria, aprendo uno sguardo sulle sue motivazioni e sulla volontà di chiarire la verità. Un momento cruciale che potrebbe cambiare il corso del processo e il suo futuro.

Ciro Grillo, ¬†figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha¬†deciso di prendere parte all'udienza di questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania dove da tre anni si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Ciro Grillo parla in aula per la prima volta: ¬ęSono innocente. Ho studiato giurisprudenza per questo processo, sono praticante avvocato¬Ľ

Ciro Grillo in aula per la prima volta. A Tempio Pausania oggi le richieste del procuratore Capasso nell'ambito del processo per violenza sessuale di gruppo di cui Grillo è accusato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. #ANSA

Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci", ha concluso Ciro Grillo.