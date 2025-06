Ciro Grillo parla in aula | Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno Studio giurisprudenza per questo processo

In un’aula di tribunale di Tempio Pausania, Ciro Grillo rompe il silenzio con parole che fanno eco: "Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa". In un momento cruciale del processo per violenza sessuale di gruppo, le sue dichiara­zioni si confrontano con l’accusa, portando alla luce tensioni e interrogativi ancora irrisolti. Un caso che cattura l’attenzione, lasciando aperte molte domande sulla verità e la giustizia.

« Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa ». Queste le parole dette in aula, a porte chiuse, da Ciro Grillo, in apertura dell’udienza nel tribunale di Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria (presenti anche loro in aula) e Francesco Corsiglia, nel processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. Pochi minuti di dichiarazioni per ribadire la sua innocenza e quella dei suoi amici. « Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci», ha concluso il figlio del fondatore M5S. 🔗 Leggi su Open.online

