Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale | Ho studiato Giurisprudenza sono innocente

Ciro Grillo, figlio del famoso comico, si appresta a difendersi in aula nel processo per violenza sessuale di gruppo, un caso che ha scosso l’opinione pubblica. Con una formazione giuridica alle spalle e dichiarandosi innocente, Grillo affronta le ultime udienze, tenute a porte chiuse, con la determinazione di chiarire la propria posizione e fare luce su una vicenda complessa e delicata.

Ultime udienze a porte chiuse per il processo a Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo-norvegese. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale: "Ho studiato Giurisprudenza, sono innocente"

In questa notizia si parla di: ciro - grillo - processo - violenza

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Processo per violenza di gruppo, #CiroGrillo parla in aula. Le richieste di condanna https://iltempo.it/attualita/2025/06/30/news/ciro-grillo-processo-tempio-pausania-versione-dichiarazioni-spontanee-richieste-condanna-pm-43198361/… #TempioPausania #3 Vai su X

Ciro Grillo in aula per la prima volta. A Tempio Pausania oggi le richieste del procuratore Capasso nell'ambito del processo per violenza sessuale di gruppo di cui Grillo è accusato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. #ANSA Vai su Facebook

Processo Grillo Jr, Ciro in aula per la prima volta. 'Io innocente'; Processo Ciro Grillo, oggi in aula per la prima volta: 'Io innocente, mai approfittato di qualcuno'; Ciro Grillo a sorpresa in aula: Ho studiato legge per questo processo. Le richieste di condanna.

Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale: "Ho studiato Giurisprudenza, sono innocente" - Ultime fase del processo a porte chiuse per Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre suoi amici. Come scrive virgilio.it

Ciro Grillo e i tre amici, è il giorno dell'accusa. Presente in aula l'imputato - I fatti risalgono al luglio del 2019: vittime due ragazze conosciute la stessa sera ... Si legge su corriere.it