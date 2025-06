Ciro Grillo parla al processo | Mai approfittato di qualcuno o qualcosa

Ciro Grillo si presenta al tribunale di Tempio Pausania con parole ferme e chiare: “Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa”. Un’affermazione che si inserisce nel cuore di un processo delicato, in cui il giovane è accusato di stupro di gruppo. La sua versione dei fatti apre uno spiraglio su un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica e mediatica. Ma cosa riveleranno le prossime udienze?

«Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa». Con queste poche parole si sono aperte le dichiarazioni spontanee rilasciate da Ciro Grillo durante l'udienza del 30 gennaio al tribunale di Tempio Pausania, nell'ambito del processo che lo vede accusato di stupro di gruppo ai danni di una giovane di 19 anni. Con il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle sono accusati anche tre amici di Genova, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I fatti risalgono al luglio 2019. Grillo, come riportato da Repubblica, ha parlato per la prima volta dall'inizio del processo. E ha affermato: «Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo.

