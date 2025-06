Ciro Grillo la requisitoria | La vittima non poteva esprimere consenso Valanga di approcci sessuali prima della violenza di gruppo

Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di partecipare all’udienza odierna al tribunale di Tempio Pausania, portando alla luce una serie di accuse che tengono banco nell’opinione pubblica. La requisitoria e le testimonianze descrivono un quadro complesso, in cui la vittima non avrebbe potuto esprimere consenso, mentre si susseguono i numerosi approcci sessuali prima della violenza di gruppo. La vicenda si sviluppa in un contesto di grande attenzione mediatica, con risvolti ancora da chiarire.

Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di prendere parte all'udienza di questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania dove da tre anni si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ciro Grillo, la requisitoria: «La vittima non poteva esprimere consenso. Valanga di approcci sessuali prima della violenza di gruppo»

