Per la prima volta dall’inizio del procedimento, Ciro Grillo si presenta in aula, testimone di un processo che ha scosso l’opinione pubblica e aperto un intenso dibattito sulla giustizia e la responsabilità. In un clima di tensione e attesa, si affrontano questioni delicate che coinvolgono figure note e tematiche di grande rilevanza sociale. La verità è ora al centro di un’attenzione che non può lasciare indifferenti.

Si è aperta poco dopo le 10.30, una nuova udienza del processo in corso al tribunale di Tempio Pausania per il presunto stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, avvenuto nell’estate del 2019 in Costa Smeralda. Imputato Ciro Grillo, figlio del fondatore del movimento 5 Stelle Beppe Grillo, insieme agli amici genovesi Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Per la prima volta dall’inizio del procedimento, Grillo Jr ha deciso di comparire in aula. Accompagnato dai suoi avvocati, Enrico Grillo e Andrea Vernazza, ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla corte, presieduta dal giudice Marco Contu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ciro Grillo, in aula per prima volta: “Nessuno di noi ha approfittato di qualcuno”

