Ciro Grillo in aula al processo | Mai approfittato di nessuno credo nella giustizia Iniziata la requisitoria del pm

Ciro Grillo, 24 anni, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, si presenta in aula con determinazione e fiducia nella giustizia, affermando di non aver mai approfittato di nessuno e di aver studiato Giurisprudenza proprio per difendersi. La sua dichiarazione spontanea, rilasciata per la prima volta nel processo a Tempio Pausania, testimonia la sua volontĂ di credere nel sistema legale. La vicenda si sviluppa ora con attesa e sospesa attenzione.

" Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. Ho studiato Giurisprudenza proprio per questo processo, sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci". A dirlo, a quanto si apprende, è stato Ciro Grillo, 24enne figlio del fondatore del Movimento 5 stelle Beppe, rilasciando per la prima volta pochi minuti di dichiarazioni spontanee nel processo in corso a Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a tre amici per una presunta violenza sessuale di gruppo, commessa nell'estate 2019 a Porto Cervo ai danni di una studentessa italo-norvegese sua coetanea.

